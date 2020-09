Fall Guys VS Among Us: qual è il gioco del momento? Un meme ha già deciso

Fall Guys: Ultimate Knockout e Among Us sono i titoli che negli ultimi due mesi hanno ottenuto maggior successo di pubblico, diventando virali grazie a streamer e social network. Inutile negarlo o girarci attorno: ora le caramelle gommose di Mediatonic, ora gli "impostor" di Among Us sono praticamente dovunque. Ma qual è il gioco del momento?



Chi è il più famoso dei due, insomma, rigirando un po' la questione? Un meme ha provato a spiegarlo in modo divertente: è uno dei tanti che sono ormai impossibili da evitare su Reddit. La base dell'immagine mostra lo scontro, avvenuto in Avengers: Endgame, tra Wanda e Thanos; il secondo aveva eliminato Visione già in Infinity War, grande amore della prima. Il meme ovviamente sposta poi l'argomento nel settore videoludico: Wanda rappresenta cioè Fall Guys, Thanos invece è Among Us.



"Mi hai portato via tutto ciò che avevo" dichiara drammaticamente la Wanda / Fall Guys; e Thanos dovrebbe rispondere "non so neppure chi sei" come nel film. Invece Among Us risponde: "nah bro, stavo solo svolgendo compiti nel settore elettrico". Quest'ultima è anche una delle grandi scuse con cui gli impostor di Among Us cercano di celarsi agli interrogatori degli altri membri dell'equipaggio.



Spiegare un meme o un'immagine divertente equivale a distruggerne le potenzialità comiche, ma troverete qui di seguito quello che vi abbiamo appena raccontato. Il succo del discorso è il seguente: tra i due giochi del momento, per ora Among Us sembra aver superato Fall Guys. Quest'ultimo però è rimasto "in testa" per almeno un mese e mezzo, mentre Among Us è tornato in auge solo in questo periodo grazie agli streamer. In realtà, però, sbarcò sul mercato già nel 2018.



Si tratta di certo di due giochi molto divertenti e anche molto differenti l'uno dall'altro: qual è il vostro preferito?