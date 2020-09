God of War, la Valchiria Hildr prende vita in un cosplay incredibile

God of War è una delle grandi esclusive di PlayStation 4, e sarà giocabile anche al day one di PlayStation 5 grazie all'iniziativa legata alla PlayStation Plus Collection. Nel cosplay di oggi, 22 settembre 2020, vogliamo ricordarvi uno dei più temibili nemici di Kratos: la Valchiria Hildr.



Hildr è una delle temibili Valchirie, cioè dei nemici mitologici più letali della produzione. In God of War ve ne sono diverse, tutte ugualmente pericolose: servono nervi saldi, riflessi e buone abilità per abbatterle. La cosplayer maryelefay ha deciso di portare Hildr nel mondo reale, realizzando un costume praticamente inattaccabile da qualsiasi punto di vista lo si voglia considerare, incredibile.



Hildr di God of War sembra letteralmente prendere vita, in questo cosplay: un meccanismo all'interno del costume permette addirittura di spiegare le ali. Il breve video qui di seguito riportato vi permetterà di farvi un'idea più precisa sul lavoro, che sicuramente ha richiesto moltissimo tempo e denaro.



God of War 2 arriverà nel 2021 su PlayStation 5, naturalmente in esclusiva: le vicende di Kratos e Atreus continueranno così nel sequel della nuova saga nordica.