God of War 2 sarà un'esclusiva PS5

God of War 2 è un gioco esclusivo di PS5, almeno stando all'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto in ambienti videoludici come ZhugeEX, che ha riportato il dato in un suo tweet.

Certo, di questi tempi e vista l'esperienza Horizon Forbidden West, forse sarebbe meglio aspettare che siano Sony o lo sviluppatore Santa Monica a ufficializzare la cosa, che non si sa mai PS4 spunti fuori dal nulla a un certo punto della campagna marketing.

D'altro canto finora di God of War 2 non si è visto davvero nulla, a parte un video teaser con il logo animato che rimanda al 2021 per l'uscita. In realtà che il gioco fosse in sviluppo lo si sapeva dall'uscita del primo episodio, dato che fu lo stesso director Cory Barlog a parlarne apertamente. Diciamo che ieri è stato istituzionalizzato diventando più concreto, che non è poco.

PlayStation have tailored their PS5 showcases around first year games for the most part since June.

All the major new games showcased, including God of War Ragnarok (PS5 Exclusive), Final Fantasy XVI (PS5 Console Exclusive) and Hogwarts Legends (Multiplat) are 2021 titles.