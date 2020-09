Hogwarts Legacy uscirà anche su PC e Xbox Series X

Hogwarts Legacy non è un titolo esclusivo di PS5, ma uscirà anche su PC, Xbox Series X e Series X, nonché su PS4 e Xbox One. L'annuncio è stato dato direttamente da Warner Bros. Interactive e dallo sviluppatore Avalanche, che in questo modo ha voluto mettere subito fine a tutte le voci relative alla possibile esclusività del gioco. L'uscita è confermata nel 2021 per tutte le piattaforme elencate, anche se non se ne conosce ancora la data effettiva.

Hogwarts Legacy racconta una storia nuova e inedita rispetto alla saga di Harry Potter partorita da J. K. Rowling. L'ambientazione è comunque la scuola di magia e stregoneria descritta nei libri e vista nei film, ma nel 1800.

Il gameplay consentirà di crearsi il proprio mago e di svilupparlo come meglio si crede, cercando animali fantastici, acquisendo nuovi incantesimi e personalizzandolo come si preferisce. Naturalmente si potrà aderire a una delle quattro case. Inoltre, il protagonista sarà l'unico depositario della Magia Antica, un poter straordinario che dovrà decidere se mettere al servizio del bene o del male.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è stato annunciato ieri durante l'evento di presentazione di PS5, con un sontuoso trailer, che riproponiamo qui di seguito.