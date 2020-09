PS5 e Xbox Series X: le esclusive solo next-gen si equivalgono

Dopo gli annunci dell'evento dedicato a PS5 è emerso che molti dei titoli per la nuova console di Sony saranno cross-gen. Quindi, facendo un conteggio rapido, attualmente le esclusive solo next-gen di PS5 sono più o meno equivalenti a quelle di Xbox Series X.

Per esclusive next-gen intendiamo tutti quei titoli che sono stati annunciati solo per Xbox Series X e PS5, quindi senza versioni Xbox One e PS4. Naturalmente non abbiamo considerato il PC, che fa storia a sé. Abbiamo incluso anche le esclusive temporali, che abbiamo però sottolineato scrivendole in corsivo. Il risultato è che attualmente ci sono 12 giochi solo next-gen annunciati per PS5 e 10 per Xbox Series X. Con la prima che ha cinque esclusive temporali e la seconda due. Se togliamo dalla conta queste ultime, abbiamo un 8 a 7 per Xbox Series X.

Vediamo quindi gli elenchi delle esclusive next-gen annunciate finora per Xbox Series X e PS5 (in corsivo quelle temporali).

PS5: esclusive solo next-gen