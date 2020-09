Xbox Series X, un utente la prenota per rivenderla al doppio ma commette un errore

Un utente inglese ha prenotato Xbox Series X allo scopo di rivenderla su eBay al doppio del prezzo, 900 sterline, ma ha commesso un errore fatale ed è subito stato castigato dal giustiziere di turno.

Come hanno ampiamente dimostrato i preorder di PS5, le scorte disponibili per le console next-gen sono molto limitate e dunque diverse persone resteranno senza, quantomeno al day one.

Ciò ha creato l'inevitabile fenomeno dei lucratori, che provano appunto a rivendere le console in questione a prezzi maggiorati approfittando della scarsa disponibilità.

In questo caso, tuttavia, lo sciacallo ha pubblicato nell'immagine a corredo dell'asta anche i dettagli della prenotazione, e così qualcuno ha potuto recarsi sullo stesso sito e richiederne l'annullamento.

Il colmo, a questo punto, sarebbe se la vendita venisse completata su eBay senza più la console disponibile...

This is what happens when you try to scalp an Xbox Series X on eBay for £900, but don't obscure your order number properly. 🤡 pic.twitter.com/hqX8jsxABV