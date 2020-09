PS5, preorder a prezzi maggiorati su eBay e Subito: attenzione agli sciacalli

Gli sciacalli sono già arrivati, interessati a lucrare sui preorder di PS5 con prezzi maggiorati. Facile intuirne i motivi: i preordini della nuova console Sony, di qualsiasi versione si tratti, sono già terminati presso Amazon e Mediaworld, e GameStop attualmente non sembra assicurare la consegna entro Natale 2020.

Sony ha rassicurato gli acquirenti, dichiarando che al lancio di PlayStation 5 vi saranno più unità che all'epoca di PlayStation 4: fatto sta, tuttavia, che per il momento prenotare la nuova console resta un'operazione complessa. Ecco allora che i preorder a prezzi maggiori sono comparsi sia su eBay che su Subito.it, i siti web solitamente più utilizzati dai privati. Determinate persone (gli sciacalli) propongono qui la vendita del loro preordine su Amazon.it, oppure direttamente della console a partire dal giorno del lancio ufficiale in Italia.

Il problema sono i prezzi: la PS5 Digital Edition costerà 399 euro, la versione con disco 499. I preorder a prezzi maggiorati, invece, partono proprio da 500 euro ma raggiungono cifre ben più folli, come vedrete dall'immagine qui di seguito riportata, che fa riferimento ad eBay. Ovviamente il nostro consiglio è di non fidarsi degli sciacalli né di alimentare un simile mercato di persone moralmente disoneste.

Siete già riusciti a prenotare la vostra PS5 tramite canali ufficiali e a prezzi standard? Fatecelo sapere: noi torneremo ad avvisarvi non appena i preorder torneranno disponibili, ovviamente. Intanto date un'occhiata alla lineup di lancio di PS5.