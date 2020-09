Fortnite: come ottenere 145 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 18 settembre 2020

Oggi 18 settembre 2020 è un giorno davvero interessante per dedicarsi a Fortnite Salva il Mondo: difatti gli sviluppatori di Epic Games hanno dato la possibilità ai giocatori di ottenere 145 V-buck gratis. Per averli vi basterà leggere i consigli contenuti in questa rapida guida.

Fortnite Salva il Mondo, come prima cosa, garantisce almeno 50 V-buck a chiunque, semplicemente tramite l'accesso giornaliero alla modalità PvE: ed ecco che avrete dunque i primi 50 V-buck della giornata (addirittura 100, se otterrete una missione superiore). A questa prima somma bisogna aggiungere altri 95 V-buck che solo oggi, entro sera, si potranno ottenere tramite le sfide a tempo limitato di Pietralegno e di Vallarguta.

Tutti i V-buck possono essere spesi su Salva il Mondo oppure su Fortnite Stagione 4, magari proprio per le skin Marvel. I V-buck guadagnati su Salva il Mondo, inoltre, sono trasferibili tra piattaforme di gioco: dunque li ritroverete anche su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Dato che il supporto su MacOS terminerà il 23 settembre 2020 è opportuno guadagnare questi ultimi V-buck, finché ve ne è la possibilità.

Ecco la missione da completare a Pietralegno:

Recupera i dati (Livello Casa Base Consigliato 5): 25 V-buck come ricompensa