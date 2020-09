Monster Hunter Rise, anteprima

Per molti cacciatori l'avventura di Monster Hunter World si concluderà tra poche settimane, quando Capcom pubblicherà il nuovo aggiornamento rilevante dell'espansione Iceborne e, con esso, l'ultimo mostro di questa generazione: il caro, vecchio Fatalis. È una sensazione strana di nostalgia mista a rammarico che abbiamo provato tante volte e, in precedenza, anche molto prima: coi suoi aggiornamenti Capcom ha prolungato artificialmente la vita del gioco, ma sapevamo che presto o tardi anche World sarebbe andato incontro alla sua fine fisiologica, lasciandoci senza mostri da inseguire per mesi, forse anni. È per questo che Monster Hunter Rise , annunciato a sorpresa durante l'ultimo Nintendo Direct Mini, è stato un proverbiale fulmine a ciel sereno: mentre attendiamo qualche informazione sull'eventuale sequel (next gen?) di Monster Hunter World, il nuovo capitolo in uscita per Switch il prossimo marzo andrà a riempire quel vuoto, spostando nuovamente l'attenzione dei fan del franchise sulla piattaforma Nintendo a due anni dall'uscita di Monster Hunter Generations Ultimate .

Da Generations a World a Rise

In caso siate poco ferrati sull'argomento, è importante ricordare come Monster Hunter sia cambiato nel passaggio da una generazione all'altra: l'evoluzione era cominciata in Monster Hunter 4 per Nintendo 3DS, quando Capcom aveva introdotto il salto e la verticalità nel gameplay, ma poi è stato Monster Hunter World (PlayStation 4, Xbox One e PC) a rompere completamente col passato, andando a rivoluzionare - svecchiare, soprattutto - tantissime dinamiche di gioco. Oggi Monster Hunter World rappresenta il presente e il futuro del marchio, mentre Monster Hunter Generations Ultimate per Switch ricorda quel passato con cui sono cresciuti i fan della serie. Monster Hunter Rise potrebbe essere il punto d'incontro tra le due filosofie, quel compromesso che i veterani più ancorati al passato chiedevano da tempo, ma a onor del vero il trailer mostrato durante il Nintendo Direct Mini ha rafforzato la nostra convinzione che Capcom si stia muovendo nella direzione di World anche su Switch, proponendone una variante più spartana graficamente ma non meno stratificata a livello di gameplay.

In Monster Hunter Rise le cacce si svolgeranno in ambienti interconnessi come succede in Monster Hunter World, abbandonando le mappe divise in stanze, o zone, separate da caricamenti che abbiamo esplorato fino a Monster Hunter Generations Ultimate. Ogni scenario, come le Rovine sacre mostrate nel trailer, sarà quindi caratterizzato da un'elevata verticalità che giustifica le nuove dinamiche di movimento, consentendo ai cacciatori di arrampicarsi su praticamente ogni superficie e correre sulle pareti come veri ninja. È chiaro che quelli di Capcom si sono fortemente ispirati alla libertà di esplorazione concessa in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e in un certo senso questa rinnovata tridimensionalità degli spostamenti sopperirà alla geometria sensibilmente meno complessa degli ambienti, se paragonata alle intricate mappe di Monster Hunter World. Capcom ha tuttavia introdotto un nuovo strumento che, a sua volta, rimpiazza il rampino artiglio di Monster Hunter World: si chiama Insetto filo e il giocatore, sparandolo in una direzione qualsiasi, essenzialmente proietterà il cacciatore in quella stessa direzione.

L'Insetto filo servirà quindi a velocizzare gli spostamenti e sembra che soltanto la fantasia possa limitare il suo impiego: nel trailer vediamo i cacciatori usarlo ripetutamente a mezz'aria per attraversare rapidamente lo spazio, raggiungere superfici più lontane e compiere vere e proprie acrobazie aeree. In un certo senso, l'Insetto filo sembra già più divertente e creativo del rampino artiglio, la cui funzione non era esattamente incentrata sullo spostamento, ma bisogna capire in che modo Capcom impedirà di abusarne, poiché non avrebbe senso costruire mappe di grandi dimensioni che i giocatori smetteranno di attraversare a piedi quando è molto più pratico, divertente e veloce farlo praticamente volando. Senza contare che la libertà concessa dall'Insetto filo permettere ai cacciatori di prendere le distanze dai mostri all'occorrenza e scappare nei momenti di difficoltà, sicuri che i mostri - quantomeno la maggior parte di essi - non possano raggiungerli in volo. Questo aspetto del nuovo gameplay ci lascia piuttosto perplessi e siamo convinti che Capcom abbia in mente qualche stratagemma per impedire ai giocatori di sfruttare l'Insetto filo in tal senso.

L'Insetto filo, d'altra parte, si integra anche nel gameplay e nel sistema di combattimento, e a più livelli. Il trailer dimostra che i giocatori possono usarlo per lanciarsi sui mostri proprio come facevano col rampino artiglio, anche se non sembra che sia possibile aggrapparsi effettivamente alle creature e attaccarle in groppa come succedeva in Monster Hunter World. Dobbiamo ammettere che non ci mancherà poi così tanto doverci aggrappare regolarmente ai mostri per ferirli e indebolirli in continuazione, una meccanica che in World, col passare del tempo, ha assunto connotati quasi obbligatori; al contempo, speriamo che Capcom abbia trovato un modo per implementare la possibilità di girare i mostri e scagliarli contro le pareti... o contro gli altri mostri, molto più divertente e creativa. L'Insetto filo, tuttavia, fa parte del nuovo arsenale dei cacciatori, e si integra nelle combo e nelle meccaniche delle armi, che parrebbero mutuare la maggior parte delle mosse da Monster Hunter World.

Il trailer ci ha mostrato alcune possibilità che dobbiamo capire meglio: abbiamo visto un cacciatore usare l'Insetto filo come una specie di catena per scudisciare la spada intorno a sé, e un altro agganciare il mostro per proiettarsi contro di lui brandendo la lancia. Sembra, insomma, che ogni arma sfrutti l'Insetto filo in modo particolare, anche se le tecniche in questione potrebbero rappresentare il ritorno delle Arti, le "super mosse" viste in Monster Hunter Generations e Generations Ultimate, poi scomparse nelle iterazioni successivi. Sia come sia, l'Insetto filo potrebbe letteralmente cambiare faccia al sistema di combattimento di Monster Hunter, rendendolo ancora più dinamico e frenetico rispetto persino a Monster Hunter World, come suggerisce la scena in cui un cacciatore usa lo strumento per avvicinarsi al mostro, quindi ripensarci a mezz'aria e approfittare della finta per caricare l'attacco con lo spadone a mentre il bestione si avventava sullo spazio rimasto vuoto un attimo prima.