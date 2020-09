PS5, da GameStopZing sono partiti i preorder di console e giochi in anticipo

I preorder di PS5 partiranno ufficialmente domani. Lo ha comunicato il sempre ben informato Geoff Keighley attraverso Twitter. GameStopZing, però, ha deciso di prendere tutti in contropiede e farli partire già da stasera. Questo vale sia per le console (digital o con disco), sia per i giochi.

A questa pagina potrete trovare tutti i giochi, gli accessori e ovviamente le console disponibili per la prenotazione da GameStopZing.

Adesso che sappiamo la data di uscita e il prezzo ufficiali di PS5 la celebre catena di videogiochi ha deciso di rompere gli indugi e dare a tutti la possibilità di prenotare la propria console.

Nell'elenco sono disponibili tutti i giochi finora annunciati ad un prezzo di circa 71 euro, oltre che i due modelli di console. Ecco l'indirizzo al quale trovarle:

Oltre alle due console e ai giochi sono anche disponibili gli accessori come il telecomando multimediale, le Cuffie Pulse 3D e la Telecamera HD. Per questi ultimi oggetti non c'è ancora una data ufficiale, ma si potrà cercare di prenotarli in modo da averli a partire dal day one.

Le prenotazioni di Xbox Series X e S, invece, partiranno il 22 settembre.

La next-gen sta finalmente per iniziare. Che console avete prenotato?