Multiplayer Risponde torna su Twitch oggi alle 15.00: si parlerà anche di PS5!

Multiplayer Risponde, la rubrica di Multiplayer.it che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori condotta da Vincenzo Lettera, torna oggi con una nuova puntata. Oggi - causa Nintendo Direct - l'appuntamento è fissato per le 15.00, rigorosamente in live su Twitch. La puntata di oggi sarà, ovviamente, speciale: risponderemo a tutte le vostre domande inerenti i videogame, ma soprattutto parleremo di tutto quanto emerso dopo lo showcase di PS5 di ieri sera.

Al solito, gli argomenti di discussione li deciderete voi commentando direttamente sotto questa news, ma tanto sappiamo tutti quel è il topic del giorno. Sony, infatti, ha trasmesso uno showcase sotto molti punti di vista esaltante, ma ha anche omesso tantissime cose che hanno creato inevitabilmente confusione. Quello che sappiamo sicuramente sono la data e il prezzo di PS5, due cose non da poco.

I temi insomma ci sono sempre, ancora di più ora che ci avviciniamo al caldissimo autunno 2020 con il cambio generazionale, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti. Nel caso in cui Vincenzo non sappia una risposta, c'è sempre la fedele Palla 8 a fare le sue veci.

