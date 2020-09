Nintendo 3DS: Nintendo ha interrotto la produzione dopo quasi 10 anni dal lancio

A quasi 10 anni dalla sua uscita, Nintendo ha comunicato ufficialmente di aver interrotto la produzione di qualsiasi modello di Nintendo 3DS, la leggendaria console portatile con due schermi (e il 3D).

Lo scopriamo attraverso il sito internet ufficiale giapponese. Nonostante siano ancora attive le pagine di New 3DS LL, New 2DS LL e 2DS, è possibile notare la presenza della frase "fuori produzione" vicino a ciascun modello. Non è chiaro quando questo cambiamento sia stato pubblicato, sappiamo solo che alcuni utenti lo hanno notato da poche ore e hanno diffuso la scoperta attraverso i social.

Il Nintendo 3DS fu annunciato nel 2010 e pubblicato l'anno successivo. Nonostante inizialmente il lancio fu un disastro, a causa di un costo piuttosto alto e di caratteristiche innovative (il 3D) non proprio amate, la console cominciò a prendere piede dopo che Nintendo decise di tagliare il prezzo. Da quel momento in poi le vendite furono molto solide, tanto che la console è riuscita a piazzare più di 75 milioni di unità e 384 milioni di giochi in poco meno di 10 anni. Numeri notevoli in senso assoluto, inferiori solo a quanto fatto dal suo fenomenale predecessore, il Nintendo DS.

Durante la sua "carriera" il Nintendo 3DS cambiò diverse forme, alcune delle quali ripudiarono persino la sua caratteristica fondante: ovvero il notevole, ma poco sfruttato, effetto 3D. Una cosa che costrinse Nintendo a cambiare persino il nome della console in Nintendo 2DS.

Da adesso in poi il colosso di Kyoto potrà concentrarsi unicamente su Switch, una console in grado di vendere estremamente bene, tanto da essere già a quota 61 milioni di macchine. E con in previsione di superare il 3DS entro la fine dell'anno.

Comunque questa console portatile sarà ricordata per aver ospitato tantissimi giochi di qualità assoluta e per aver dato in qualche modo forma al successo di Switch.

Chi di voi la possiede ancora?