Final Fantasy 16, anteprima

Gli indizi si sono susseguiti per giorni, andando a delineare uno schema che, fino all'ultimo momento, temeva la smentita. Un profilo privato su un social, un retweet cancellato dopo pochi minuti, voci di corridoio che giravano da mesi e che volevano Naoki Yoshida, lo straordinario artefice della rinascita di Final Fantasy XIV , al timone del nuovo Final Fantasy di Square Enix. Voci poi smentite, in gran parte, ma che in realtà dicevano il vero, seppur non del tutto. E il sipario sul PlayStation 5 Showcase - l'evento in cui Sony ha finalmente annunciato il prezzo e la data di lancio della nuova console - si è alzato proprio con un trailer di Final Fantasy 16 : quattro minuti che non sono riusciti a mettere d'accordo proprio tutti, ma che siamo sicuri faranno discutere per molto tempo. Ecco le nostre riflessioni.

Non è il solito Final Fantasy

Diciamo che i primissimi secondi del trailer sono bastati a delineare l'atmosfera, il clima e i toni di un Final Fantasy che promette di essere molto più cupo, feroce e asciutto rispetto al solito. Un gruppetto di mercenari, riuniti intorno a un bivacco, discute un piano d'attacco. L'obiettivo sembrerebbe essere il Dominant di Shiva. "Soltanto il suo Dominant", rimarca l'uomo. Il fuoco si riflette negli occhi di uno dei mercenari, un giovane guerriero che si sfiora il marchio sul viso quando il capo sottolinea che "quelli come loro" non discutono gli ordini, ma si limitano a eseguirli. Un altro mercenario, infatti, si domandava come avrebbero fatto a riconoscere la ragazza in questione. Lo scambio ci suggerisce già un legame importante tra i Dominant e gli Eikon, ovvero quelli che nei precedenti Final Fantasy abbiamo chiamato Esper, Guardian Force o Siderei, ma non ci prepara alle cruente scene di battaglia successive: i mercenari, a cavallo dei Chocobo, scendono in campo contro un esercito di combattenti, solo per ritrovarsi in mezzo al conflitto tra le gigantesche forme di Shiva e Titan.

Il trailer cambia improvvisamente setting, trasportandoci in un contesto più pacifico. Mentre una voce narrante parla del Mothercrystal - una presenza praticamente iconica nella maggior parte dei Final Fantasy - e della possibilità di una dura battaglia per la sua conquista, assistiamo alla vita di corte tra le mura di un castello. I riflettori sono puntati sul piccolo Joshua, un bambino così importante che non dovrebbe stare neppure all'aperto, forse perché possiede un potere speciale.

La voce narrante appartiene al suo "Scudo", che ipotizziamo essere la sua guardia del corpo e, probabilmente, il protagonista del gioco: un giovane guerriero armato di spada che vediamo combattere in alcune sequenze di gameplay immediatamente successive. Queste scene si intrecciano con dialoghi e cinematiche che ricordano non poco i momenti più "politici" de Il Trono di Spade, quando gli uomini di potere discutevano strategie, alleanze e tradimenti nelle scure sale delle loro fortezze.

Il protagonista affronta Malboro e Ghoul a colpi di spada e palle di fuoco: peculiare la sua capacità di scagliarle come proiettili e inseguirle con attacchi che sembrano teletrasportarlo sul bersaglio. Dobbiamo ammettere che, vedendo queste scene di combattimento smaccatamente action, abbiamo ripensato all'abilità di Traslazione di Noctis e per un attimo abbiamo creduto di star guardando il trailer di un prequel a Final Fantasy XV. I dialoghi successivi, che menzionano la diffusione di una fantomatica Blight, impossibile da arginare senza attingere al potere del Mothercrystal, ci hanno ulteriormente insospettito, ma sembra che Final Fantasy XVI peschi semplicemente a piene mani nei cliché narrativi della saga. Mentre la musica incalza, e riprende con un ritmo epico lo storico main theme di Final Fantasy, ci rendiamo conto che dietro questa storia c'è un ampio cast di comprimari e giochi di potere che sembrano uscire dagli intermezzi di Final Fantasy Tactics. All'improvviso, un Dragoon attacca il protagonista nel cortile del castello. Ed è proprio un Dragoon per come conosciamo noi l'iconico Job: impugna una lancia, spicca balzi straordinari, indossa il tradizionale elmo cornuto.

L'avversario - presumibilmente, una specie di boss - dà del filo da torcere al nostro protagonista, che in queste scene di combattimento sfoggia un potere bizzarro: i suoi attacchi manifestano un'ala infuocata che ricorda quella di una fenice. La trama si infittisce e siamo ancora a metà trailer. Nella carrellata di scene successive, vediamo combattere anche il giovane mercenario visto all'inizio, che lotta anche lui manifestando artigli di energia verdastra che appartengono chiaramente a Garuda o enormi braccia giallastre con cui sferra pugni degni della forza di Titan.

I combattimenti, fatti di combo, contrattacchi, schivate e capriole, hanno un dinamismo sopra le righe che ricorda una via di mezzo tra un Devil May Cry e un Dark Souls. Il trailer prosegue con una violentissima sequenza in cui Joshua rimane imbrattato dallo schizzo di sangue dell'uomo che viene sgozzato sotto i suoi occhi, presumibilmente suo padre. Il trauma sembrerebbe risvegliare qualcosa in lui, ma a questo punto il montaggio del trailer si fa abbastanza confuso, perché dal nulla parrebbe comparire un gigantesco Eikon, Fenice, che ingaggia battaglia con Ifrit, un altro Eikon del fuoco che a detta di un personaggio terrorizzato, non dovrebbe neppure esistere.

La musica si fa incalzante, passa a un'immancabile coro in latino che accompagna l'ultima carrellata di immagini nel trailer, ricordando tanto, ma proprio tanto, i brani sontuosi di Final Fantasy XIV: Heavensward. Un ultimo, criptico messaggio sembra quasi uno slogan: Il lascito dei Cristalli ha plasmato la nostra storia per troppo tempo, dice. E infine compare un primo piano del giovane scudo di Joshua, l'espressione incupita, che si trasforma in quello del mercenario marchiato che abbiamo visto a spizzichi e bocconi durante il trailer. Naturalmente è lo stesso personaggio - porta anche gli stessi orecchini all'orecchio sinistro - che, con lo sguardo in cagnesco, dice: "Ti ucciderò... fosse anche l'ultima cosa che faccio". Ma lo sta dicendo a Joshua? Perché il logo di Final Fantasy XVI che compare poco dopo, e che rappresenta Ifrit e Fenice in lotta tra loro, potrebbe rimandare a un epico conflitto tra i due Eikon e le forze che essi rappresentano, in una storia di ampio respiro che abbraccia un lungo periodo di tempo in cui il protagonista cresce e diventa l'uomo che abbiamo visto all'inizio del trailer.