Fortnite, Apple accusa Epic Games: "ha appiccato un incendio e versato benzina"

La battaglia tra Apple ed Epic Games continua in tribunale, a suon di documenti legali inviati dall'una e dall'altra parte. Centro della questione resta naturalmente Fortnite, che attualmente è e resta bannato ufficialmente da iOS e da tutti i dispositivi iPhone e iPad, a tempo indeterminato.

Una nuova dura accusa si aggiunge alla situazione già di per sé delicata: "Epic Games", riportando fedelmente le parole di Apple, "ha appiccato un incendio e vi ha versato sopra benzina, e adesso chiede alle corte un'assistenza d'emergenza per spegnerlo". Queste, e altre dichiarazioni, sono contenute in un fascicolo di 37 pagine di pugno della società della Mela, che continua poi in toni molto più concilianti: "Anche se Epic può farlo da sola in un istante, semplicemente aderendo ai termini contrattuali che hanno contraddistinto proficuamente il suo rapporto con Apple per anni".

Tutto ciò, come ricorderete, è cominciato quando Epic Games ha introdotto all'interno di Fortnite Battaglia Reale un sistema di pagamento parallelo, che permetteva agli sviluppatori di evitare la tassazione del 30% dell'App Store di Apple. Cupertino di certo non poteva tollerare una simile presa di posizione, l'unica che abbia sfidato direttamente la società negli ultimi anni: e dunque ha rimosso Fortnite da iOS, completamente.

Chiaramente il Battle Royale può tornare disponibile in qualsiasi momento (ma pare non prima di un anno in realtà) a patto che Epic Games accetti la tassazione come tutti gli altri presenti sull'App Store.