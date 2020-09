PS5, quanto spenderemo al lancio per console, giochi e accessori?

Oramai è ufficiale, il prossimo 19 novembre 2020 metteremo le mani su PS5 (con una settimana di ritardo sugli amici americani e giapponesi). 399 euro per la "digital edition" mentre 499 per quella con il disco. Partendo da questa prima, fondamentale scelta di campo ci siamo divertiti a chiederci: quale console, quali giochi e accessori vorremmo comprare al lancio?

Abbiamo tralasciato le terze parti, aspettando di avere qualche dettaglio extra, e ci siamo soffermati sull'offerta firmata Sony. Oltre ad Astro's Playroom, pre installato nella console, i due pezzi da novanta sono ovviamente Demon's Souls e Spider-Man Miles Morales, quest'ultimo con la doppia scelta della versione liscia oppure Ultimate, che include l'originale. Ci sono però anche Destruction All Stars e Sackboy A Big Adventure: con prezzi che oscillano tra i 70 e gli 80 euro, vale la pena prenderli in considerazione?

Infine spazio agli accessori: un secondo DualSense (70 euro) sembra una scelta obbligata, lo stesso non si può dire per telecomandi, cuffie, webcam e così via. Insomma abbiamo provato a farci un'idea di quanto spenderemo... fateci sapere voi a che cifra siete arrivati!