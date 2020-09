PS5: vista la confusione di Sony, Albert Penello vorrebbe delle scuse per Greenberg

"C'è stato un'interessante inversione degli eventi oggi," ha scritto Penello su Twitter. "Le cose ritenute il cuore della filosofia di Sony ("Crediamo nelle generazioni") e ritenute dei cattivi messaggi di Microsoft ("Console Exclusive" che vuol dire disponibile anche su PC) sono state incluse nello showcase PS5. Dimostrando che la strategia di Xbox era buona."

Poi ha specificato in un messaggio successivo: "Sto solo ricordandomi di tutte le cavolate che sono state lanciate contro Aaron Greenberg sui messaggi "Console Exclusive" - un messaggio molto chiaro e accurato - solo per vederlo riproposto nello show di Sony di oggi. Mi aspetto ci saranno una marea di scuse sul feed di Aaron..."

Un punto di vista interessante, che mostra come un determinato tipo di utenza sia molto disponibile a criticare aspramente una compagnia ed essere molto accomodante con un altra solo per partito preso, senza mai entrare nel merito delle questioni. Un argomento "bipartisan", ma che in questo caso è particolarmente evidente dopo le aspre critiche ricevute da Microsoft e quelle un po' meno aspre che -sembra- stia ricevendo Sony sui social.

E sia chiaro, Penello non sta istigando le persone a lamentarsi con Sony, ma a spingerle ad essere più tolleranti e civili, meno aspre e critiche, soprattutto quando le decisioni prese (in questo caso da Microsoft) non sono così errate. E magari a chiedere scusa, soprattutto dopo essersi comportati in maniera sbagliata.

Cosa ne pensate?

