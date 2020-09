Iliad Flash 100 disponibile: 100GB a 9,99 euro al mese, fino al 15 ottobre 2020

A sorpresa Iliad ha annunciato nella giornata di oggi giovedì 17 settembre 2020 una nuova offerta mobile: è Iliad Flash 100. Vi riportiamo tutti i dettagli noti in questo rapido articolo.

Dal punto di vista dei contenuti Iliad Flash 100 farà la gioia di chi ha bisogno di molti GIGA per navigare in internet: difatti propone 100 GIGA di traffico dati in connettività 4G/4G+, senza limiti di velocità. Non è l'unico dettaglio degno di nota, perché anche il prezzo di 9,99 euro al mese (per sempre) è molto conveniente. Naturalmente vi saranno anche minuti illimitati verso tutti e SMS altrettanto illimitati.

Da notare che Iliad Flash 100 potrà essere attivata da tutti gli utenti (nuovi clienti e con portabilità da qualsiasi operatore) ma solo fino al prossimo 15 ottobre 2020, salvo eventuali proroghe. Una bella novità, in attesa del lancio della rete fissa di iliad entro l'estate 2021.

Chiudiamo con tutti i dettagli di Iliad Flash 100:

Chiamate: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Illimitati verso e mobili e mobili internazionali in oltre 60 destinazioni

SMS: illimitati verso tutti i numeri

Internet: 100 GIGA di traffico dati in connettività 4G/4G+, senza limiti di velocità. Superati i 100GB 0,90€/100MB

Roaming: 5GB di traffico dati dedicati in roaming Europa

Prezzo: 9,99 euro al mese, per sempre

Attivazione: nuovi clienti e con portabilità da qualsiasi operatore

Servizi inclusi: Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero

Costo attivazione + SIM: una tantum, 9,99 euro