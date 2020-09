Remothered: Broken Porcelain: data d'uscita ufficiale anticipata di una settimana

Remothered: Broken Porcelain ha una nuova data d'uscita ufficiale: il 13 ottobre 2020. Sì, una settimana prima rispetto a quanto annunciato in precedenza. In un anno che ha fatto segnare un numero record di rinvii causa COVID-19, si tratta di una piacevole sorpresa. Italians do it better. Si scherza, ovviamente.

Leggiamo altri dettagli in merito tratti dal comunicato ufficiale diramato da Modus Games:

In arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €29,99 e su Nintendo Switch per €34,99, Remothered: Broken Porcelain è il capitolo successivo dell'acclamato classico Remothered: Tormented Fathers. Grazie alle nuove meccaniche di gioco e a nuovi elementi narrativi, riuscirà a terrorizzare anche i giocatori più coraggiosi. Diretto da Chris Darril di Darril Arts e sviluppato da Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain riprende elementi dal primo capitolo e immerge fan vecchi e nuovi in un'esperienza terrorizzante, incentrata sugli eventi misteriosi che hanno luogo nell'Ashmann Inn.

"È un mese incredibilmente attivo per i giochi, soprattutto quelli horror", ha detto Shane Bierwith, Vicepresidente del marketing globale di Modus. "Anche se anticipare un'uscita è una cosa insolita, vogliamo permettere ai fan dell'orrore di mettere le mani su Broken Porcelain prima, così avranno più tempo per divertirsi con tutti i giochi favolosi in uscita intorno a Halloween".

Remothered: Broken Porcelain è sia un prequel che un sequel del suo predecessore. Anche sei gli amanti dell'horror potranno esplorare una settimana prima i suoi enigmi appassionanti, la storia allargata e i personaggi intensi e complessi, probabilmente l'esperienza li tormenterà molto a lungo dopo aver terminato il gioco.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro recentissimo provato di Remothered: Broken Porcelain.