Xbox Series X o Xbox One X? Anche Microsoft confonde il nome delle due console

Xbox Series X o Xbox One X? Le due console Microsoft hanno nomi molto simili, e sebbene diversi addetti ai lavori tendano a sottovalutare la questione, persino la casa di Redmond confonde le due console.

In un articolo dedicato a Destiny 2: Oltre la Luce pubblicato su Xbox Wire, infatti, si legge: "Destiny 2: Oltre la Luce è ora disponibile per i preorder e arriverà su Xbox One Series X, dove girerà nativamente a 4K e 60 fps."

Si tratta di un semplice refuso, ma indicativo di una situazione potenzialmente imbarazzante tanto per gli utenti meno esperti quanto per i negozianti meno esperti, che potrebbero finire per acquistare o per vendere una console ben diversa da quella desiderata.

Fortunatamente il packaging di Xbox Series X e naturalmente il prezzo di listino potrebbero contribuire a evitare il peggio nelle caotiche serate dedicate agli acquisti natalizi dell'ultimo momento.