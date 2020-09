13 Sentinels: Aegis Rim per PS4, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

13 Sentinels: Aegis Rim per PS4 è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio in testa alla notizia. Mentre siete lì che discutete inutilmente di next-gen, datevi il tempo di giocarvi questo gioiello orientale, sviluppato da Vanillaware, il team di Odin Sphere e Dragon's Crown. Contemporaneamente al gioco è stato pubblicata la patch che aggiunge il voiceover inglese.

Lodato dai leader dell'industria giapponese, 13 Sentinels: Aegis Rim accompagna il giocatore in una storia misteriosa che valica i confini dello spazio, del tempo e dell'umanità attraverso 13 storie intrecciate.

Con un punteggio Metacritic di 87, e la nona posizione nella classifica 2020, 13 Sentinels: Aegis Rim è stato apprezzato dalla critica di tutto il mondo.

Leggiamo di seguito l'elenco dei premi vinti da 13 Sentinels: Aegis Rim: