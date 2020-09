Xbox Series X sold-out su Amazon, esaurita in 20 minuti su Amazon UK e in Italia

Xbox Series X è sold-out su Amazon, sia negli USA che in Italia e nel Regno Unito, dove è andata esaurita in appena 20 minuti: tanto è bastato perché le scorte della console Microsoft si azzerassero.

Sembra peraltro che la piattaforma risulti già introvabile anche in Australia, dove i rivenditori online sono stati letteralmente presi d'assalto. Alcuni utenti hanno già tentato di lucrare sul preorder, e in generale la situazione appare peggiore del previsto. O migliore, a seconda dei punti di vista.

In Italia, paese storicamente più vicino al mondo PlayStation, per il momento le prenotazioni di Xbox Series X sono ancora disponibili presso gli altri retailer: qui trovate la lista completa con i link per procedere al preorder.

Sembra invece procedere più a rilento Xbox Series S: molto probabilmente le performance della console next-gen economica verranno valorizzate più avanti, mentre per il momento si è puntato sul top di gamma.

La speranza è che da qui alla fine dell'anno vengano rese disponibili ulteriori scorte. Come riportato dall'insider Wario64 nel tweet qui in calce, infatti, la quantità di console inviate presso ogni punto vendita è a dir poco risicata.