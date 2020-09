Devolver Digital trolla Microsoft e soprattutto Sony e annuncia di aver comprato Konami

Devolver Digital ha annunciato di aver acquisito Konami. Naturalmente si tratta di uno scherzo. Più che altro di una trollata contro Microsoft, che ha appena annunciato di aver acquisito Zenimax, con tutti gli studi collegati (immaginiamo che ieri non vi sia sfuggita la notizia) e, in particolare, contro Sony, implorata dai suoi utenti di comprare proprio il publisher giapponese per rispondere alla mossa di Microsoft.

Ovviamente il publisher di, tra i tanti, Fall Guys e Serious Sam 4 non ha acquisito nulla, però non ci sarebbe dispiaciuto un Silent Hill in pixel art con i personaggi che dicono un sacco di parolacce... in realtà sì, ci sarebbe dispiaciuto. Ma non fa niente.

Se volete altri ragguagli sull'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, leggete la notizia pubblicata ieri. Per le implorazioni dei fan di PlayStation a Sony leggete invece quest'altra notizia.