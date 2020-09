Sony acquisisci Konami, la strana implorazione dei fan dopo aver saputo della vendita di Bethesda

Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, molti fan PlayStation hanno iniziato a implorare Sony via social chiedendole di acquisire Konami. Quella che potrebbe sembrare un'iniziativa estemporanea di qualche ingenuo è diventata invece un trend sui social media, con migliaia e migliaia di tweet.



In verità l'implorazione non ha riguardato solo Konami, visto che un'altra sponda di fan ha chiesto a gran voce l'acquisizione di Rockstar Games, la software house dei GTA, come se affari del genere potessero concludersi dalla sera alla mattina.

La notizia in sé è un semplice curiosità, ma è indicativa di quanto la bomba sganciata da Microsoft abbia colpito il mondo dei videogiochi tutto, tanto che alcuni hanno subito cercato di compensare perché coscienti che stavolta non ci si trova di fronte a uno studio minore da far crescere, ma a una realtà solida e affermata, nonché gigantesca, che fa diventare la casa di Redmond il primo editore di giochi first party tra i produttori hardware.