BlizzConOnline: ecco la data dell'evento

Blizzard ha annunciato le date della BlizzConOnline, sostanzialmente la BlizzCon in formato solo digitale: il 19 e 20 febbraio 2021. L'evento dal vivo è saltato a causa della pandemia di COVID-19, ma gli annunci e le iniziative legate alla comunità avverranno online.

Anche se le circostanze quest'anno ci impediscono di vederci di persona, stiamo mettendo assieme qualcosa verso i primi mesi del prossimo anno per scatenare tutto lo spirito della BlizzCon sotto forma di spettacolo online. Abbiamo ancora un sacco da panificare e ci vorrà del tempo prima di poter condividere maggiori dettagli, ma volevamo iniziare a darti delle dritte su come tu potrai far parte del divertimento online.

Tra gli eventi organizzati per la comunità ci saranno il Cosplay Exhibition, il Cosplay Contest, l'Art Contest, il Digital Storytelling Contest, il Talent Spotlight e la March of the Murlocs. Nel caso foste interessati a registrarvi, o semplicemente ad avere maggiori informazioni, andate sul sito ufficiale della BlizzConOnline.

Cosa annuncerà Blizzard quest'anno? Sicuramente si tornerà a parlare di Overwatch 2, Diablo 4 e Diablo Immortal, finiti fuori dai radar negli ultimi mesi. Sicuramente ci saranno novità legate a Hearthstone, World of Warcraft e a tutti gli altri giochi della compagnia attivi da anni. Comunque sia nelle prossime settimane ne sapremo di più, quindi non ci resta che aspettare.