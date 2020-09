Microsoft acquisisce Bethesda: le reazioni sui social sono divertentissime

Molti anche i meme dedicati al riavvicinamento tra Obsidian e Bethesda, sognato da moltissimi appassionati di giochi di ruolo. La stessa Obsidian ha partecipato alla festa facendo spallucce a chi le chiedeva di un possibile Fallout: New Vegas 2 , Mentre Double Fine ha scherzato sull'acquisizione dicendo che lo studio sta per comprare un po' di pizza.

Ad esempio l'insider Nibellion ha paventato l'idea di un crossover tra la serie Halo e quella Doom , idea ripresa e sviluppata subito da alcuni suoi seguaci. Molti i meme con Phil Spencer protagonista, come quello della lista della spesa, con Bethesda messa tra il latte e la carne, ho quello che voleva Todd Howard di Bethesda visibile nell'ufficio del boss di Xbox già mesi fa, come Xbox Series S.

Le reazioni alla notizia che Microsoft ha acquisito Bethesda sono state moltissime, alcune delle quali davvero divertenti. L'intera industria ha in realtà sussultato per la notizia, ma ad alcuni è spettato il compito di far concretizzare subito degli scenari decisamente stuzzicanti.

This can now actually become reality pic.twitter.com/azmvB4Wwut — Nibel (@Nibellion) September 21, 2020

This is cannon now pic.twitter.com/6ez9BMHr5d — Jerry (@UNDEAD_WITHIN) September 21, 2020

Fun fact: Phil had Todd sitting on his bookshelf back on July 1 and nobody noticed. 😏 pic.twitter.com/RDT06B1wIi — Steve Kim (@Fobwashed) September 21, 2020

when Bethesda and Obsidian see each other at the Xbox party after the acquisition: pic.twitter.com/Cvnk5nwd44 — Dustin Furman (@DustinCanFly) September 21, 2020