Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 non avrà un'edizione fisica

Insomniac ha confermato che l'edizione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man per PS5 non avrà una sua edizione fisica e non supporterà i salvataggi della versione PS4. Quindi vi dovrete accontentare dell'edizione digitale, venduta come titolo autonomo, o di quella inclusa nell'edizione Ultimate di Spider-Man: Miles Morales.

Sostanzialmente Marvel's Spider-Man Remastered sarà trattato come un prodotto a se stante, forte della mole di lavoro fatta da Insomniac per migliorarlo sulla console di nuova generazione.

Vi ricordiamo che il possesso della versione PS4 di Spider-Man non dà diritto in automatico a ottenere la versione rimasterizzata per PS5, che nel caso andrà ricomprata in una delle due modalità indicate.

Marvel's Spider-Man Remastered sarà comunque uno dei titoli di lancio della nuova console di Sony, disponibile a partire dal 19 novembre 2020 insieme alla stessa.