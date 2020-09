Steam: lanciato l'hub delle notizie, l'Esperimento 009 di Steam Labs

Steam ha lanciato una versione semidefinitiva dell'hub delle notizie, ossia l'Esperimento 009 di Steam Labs, che ora consente di sfogliare la raccolta di fonti inserite, nonché di seguire quelle che non si vogliono perdere. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'hub delle notizie consente di seguire in modo organizzato le notizie di videogiochi e di tecnologia da alcune fonti selezionate.

La raccolta iniziale di fonti disponibili include siti tra i più popolari accessibili a giocatori di sette lingue diverse, tra i quali Multiplayer.it. Sì, ci siamo anche noi. Ci trovate a questo indirizzo.





Leggiamo altri dettagli sull'hub delle notizie tratti direttamente da Steam:

Più scelte di notizie sui giochi

Fino a ora, l'hub delle notizie di Steam è stato il luogo in cui trovare aggiornamenti e annunci direttamente dagli sviluppatori dei titoli a cui giochi, che hai inserito nella tua Lista dei desideri o che segui. Con questo aggiornamento avrai una scelta più ampia di notizie disponibili. Puoi aggiungere tutte le fonti aggiuntive che desideri al tuo hub delle notizie personalizzato. Sono tutte disponibili gratuitamente.

Include riepiloghi, articoli, video e altro

Ogni fonte di notizie propone tipi diversi di notizie e contenuti, compresi contenuti rich media, screenshot, video o guide e recensioni dettagliate. Alcune fonti di notizie offrono brevi descrizioni che puoi rapidamente esaminare nell'hub delle notizie, mentre altre fonti includono gli articoli completi. I video di YouTube inclusi possono persino essere riprodotti direttamente nel feed delle notizie. Inoltre, c'è sempre un collegamento per esplorare il sito web fonte delle notizie.

Scopri nuove fonti

Una nuova voce del menu consente di esplorare tutte le nuove fonti disponibili per consultare gli argomenti che trattano e per aiutarti a scegliere quelle che potresti essere interessato a seguire.

Integrate nel sistema Curatori di Steam

Queste fonti di notizie sono integrate nell'hub delle notizie tramite il sistema Curatori di Steam, poiché molti organi di stampa scrivono anche recensioni di giochi. Se per caso stai seguendo una di queste fonti di notizie per le loro recensioni nel Negozio, scoprirai che i suoi articoli appariranno automaticamente nel tuo hub delle notizie personalizzato.

Controllo granulare

Naturalmente, lo scopo dell'hub delle notizie di Steam è offrirti una visualizzazione personalizzata delle notizie sui giochi, per permetterti di scegliere quali tipi di contenuti vuoi vedere e quali no. Se desideri, puoi ignorare singole fonti di notizie dall'interno del tuo feed selezionando il piccolo menu posto sotto un post della fonte e selezionando "Silenzia" per escludere le notizie dal tuo feed oppure "Smetti di seguire" per smettere completamente di seguire sia le notizie che le recensioni del Negozio.

In alternativa, puoi nascondere tutti i post dalle fonti di notizie esterne cliccando su "Opzioni e filtri" e deselezionando la casella "Segui già".