FIFA 21 non avrà una demo, potrà essere provato in anticipo solo su EA Play

FIFA 21 non avrà una demo quest'anno, la classica versione di prova è stata cancellata per quanto riguarda la nuova edizione della simulazione calcistica di Electronic Arts, che ha deciso di riservare la possibilità di provare in anticipo il nuovo gioco solo agli abbonati al servizio EA Play.

Nonostante avessimo già fatto i nostri calcoli su quando poteva essere messa a disposizione, non ci sarà alcuna demo per FIFA 21, come riferito molto chiaramente da Electronic Arts nel tweet riportato qui sotto, secondo il quale sembra che per questioni di tempo e risorse il publisher abbia deciso di eliminare la tipica prova pre-lancio.

"Non rilasceremo una demo di FIFA 21", si legge nel tweet degli sviluppatori, "Abbiamo invece preso la decisione di focalizzare il tempo rimasto sullo sviluppo, per cercare di distribuire la migliore e piena esperienza di gioco per le console attuali e next gen. Non vediamo l'ora che i membri di EA Play possano provare il gioco fra 10 giorni e poi tutti gli altri al lancio fissato per il 9 ottobre".

Sebbene possa sembrare una manovra per spingere il servizio su abbonamento EA Play, in verità è probabile che questa decisione provenga proprio dalla mancanza di tempo e risorse per poter mettere in piedi una demo per tempo: il trial disponibile per gli abbonati EA Play con dieci giorni di anticipo sull'uscita, infatti, non è una demo ma il vero e proprio gioco messo a disposizione in accesso anticipato per un periodo di tempo limitato, dunque è chiaro come EA non abbia fatto in tempo a sviluppare un pacchetto di prova da distribuire come demo prima della data di uscita del gioco, che è fissata per il 9 ottobre 2020. Dunque la versione trial dovrebbe essere disponibile verso il 30 settembre.

Sappiamo, peraltro, che EA Play entrerà a far parte di Xbox Game Pass senza aumenti di prezzo entro la fine del 2020, ma non essendoci ancora una data precisa su questa fusione non sappiamo, al momento, se la prova di FIFA 21 potrà rientrare all'interno della nuova gestione, ovvero se anche gli abbonati a Xbox Game Pass potranno farne parte, ma mancando ormai praticamente dieci giorni al lancio della trial sembra improbabile, restiamo comunque in attesa di delucidazioni.