One Piece, Nami prende vita nel cosplay di _reimie_

Nuovo giorno, nuovo cosplay dedicato ai manga e agli anime più noti del settore: almeno ai costumi che negli ultimi giorni stanno riscuotendo un buon successo sui principali social network. La Nami di One Piece, ancora una volta, pretende per sé tutto lo spazio della mattinatadel 22 settembre 2020.



Ecco che la cosplayer _reimie_, infatti, ha deciso di dedicare uno dei suoi ultimi lavori a Nami, protagonista celeberrima del manga e anime di Eiichiro Oda. Non che abbia bisogno di presentazioni: i suoi cosplay sono praticamente i più numerosi di quelli a tema One Piece, assieme ai costumi di Nico Robin e più raramente di Vivi.



La Nami di _reimie_ è realizzata con cura dal punto di vista della parrucca e dell'interpretazione, ma si è cercato ovviamente di valorizzarne l'aspetto esteriore; il costume da bagno, nel pezzo inferiore vagamente in tema, fa riferimento agli archi narrativi del manga successivi al salto temporale.



Cosa ne pensate di questo cosplay della Nami di One Piece? Vi piace? Trovate l'immagine poco più avanti, e potrete commentarla nella sezione dedicata ai commenti.



