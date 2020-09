Bright Memory su Xbox Series X sarà un gioco di lancio, ma non è Bright Memory: Infinite

Bright Memory sarà un gioco di lancio per Xbox Series X e Series S, ovvero sarà disponibile dal 10 novembre 2020 sulle nuove console Microsoft, ma non dev'essere confuso con il già annunciato Bright Memory: Infinite, che è considerato un altro titolo in forma completa e non ha ancora una data di uscita precisa.

La questione è un po' confusa, ma secondo quanto riferito da Gematsu anche la versione iniziale del gioco, ovvero Bright Memory, arriverà su Xbox Series X e Series S e questa sarà un gioco di lancio, con arrivo previsto per il 10 novembre. Non è chiaro se l'uscita sia destinata al mercato asiatico o se sia prevista in tutto il mondo, ma in assenza di ulteriori delucidazioni lo prendiamo come un lancio globale.

Finora si era parlato solo di Bright Memory: Infinite su Xbox Series X e Series S, ma in effetti quest'ultimo è una derivazione di Bright Memory, che peraltro è già disponibile da tempo su PC attraverso Steam e ha attraversato già una lunga fase di aggiornamenti e ampliamenti, che dovrebbero culminare poi proprio in Bright Memory: Infinite, visto come vero e proprio nuovo gioco completo di cui l'attuale rappresenta una sorta di prologo.

Su PC, I possessori di Bright Memory dovrebbero ottenere gratuitamente l'accesso a Bright Memory: Infinite, a questo punto attendiamo di capire se tale organizzazione sia prevista anche su Xbox Series X e Series S. Tra l'altro, Bright Memory: Infinite è previsto arrivare direttamente su Xbox Game Pass, cosa che fa pensare al fatto che anche Bright Memory possa essere lanciato direttamente nel catalogo del servizio su abbonamento, ma attendiamo ulteriori delucidazioni da FYQD Studio, a questo punto.