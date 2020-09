Quantum Error su Xbox Series X confermato da un trailer, non più esclusiva PS5

Quantum Error arriverà anche su Xbox Series X e S, la questione sospettata in precedenza è diventata estremamente chiara con il rilascio di un trailer ufficiale dedicato alla versione per la nuova console Microsoft, come potete vedere qui sopra.

Quantum Error è stato annunciato come uno dei primi titoli per PS5 e finora è stato trattato come esclusiva console PlayStation, considerando che gli sviluppatori avevano parlato solo di PS5 e PS4 come console previste, in particolare menzionando PS5 come piattaforma di riferimento su cui si è concentrato lo sviluppo.

Sebbene l'idea che ci trattasse di un'esclusiva temporale sia emersa a più riprese, la conferma che il gioco sia previsto arrivare anche su Xbox Series X è arrivata oggi. Non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita del gioco sulla console Microsoft, che potrebbe essere piazzata dopo quella su PS5 e PS4, ma d'altra parte non c'è una tempistica precisa nemmeno per quanto riguarda l'uscita su PS5, dunque attendiamo ulteriori informazioni da parte del team.

Quantum Error è un'avventura in soggettiva con elementi FPS e ambientazione che si rifà all'horror cosmico di matrice un po' lovecraftiana ma spostata in ambito fantascientifico. Buona parte del fascino del gioco deriva proprio da questa caratteristica, che richiama un po' il compianto Dead Space, dunque sembra un gioco da tenere d'occhio.

In Quantum Error interpretiamo il ruolo del vigile del fuoco Jacob Thomas, incaricato di salvare delle persone da una struttura scientifica in preda ad un incendio ma che si ritrova in mezzo a un incubo interdimensionale decisamente inquietante. Qualche dubbio sulle tempistiche di uscita è emerso di recente quando gli sviluppatori hanno fatto partire il crowdfunding per migliorare grafica e scene d'intermezzo, ma nel frattempo hanno anche deciso di aprirsi ad ulteriori piattaforme, a quanto pare.