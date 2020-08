Quantum Error: parte il crowdfunding per migliorare grafica e scene d'intermezzo

Quantum Error è tornato a farsi vedere nel corso della Gamescom 2020 e contemporaneamente è stata lanciata anche una nuova campagna di crowdfunding su GoFundMe dedicata al gioco, per aiutare gli sviluppatori a migliorare grafica e scene d'intermezzo in particolare, in base a quanto riferito nelle motivazioni dell'iniziativa.

Quantum Error si è mostrato prima con un trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020, poi con un nuovo video di gameplay per PS5 che ha svelato un po' meglio le atmosfere horror, ma a quanto pare c'è ancora un po' di lavoro da fare, come prova la nuova iniziativa di raccolta fondi.

La campagna in corso su GoFundMe ha come obiettivo la raccolta di 65.000 dollari per migliorare alcuni aspetti di Quantum Error: lo scopo principale è infatti il finanziamento dell'apparecchiatura per effettuare il motion capture, oltre a poter finanziare in maniera più estesa il doppiaggio del gioco.

L'idea, dunque, è che ci sia in programma una rielaborazione totale delle scene d'intermezzo e delle animazioni nel gioco, anche se una tale operazione inserita solo adesso nella pianificazione del lavoro per un gioco che dovrebbe arrivare nel 2021 potrebbe significare qualche ritardo ulteriore nell'uscita.

In ogni caso, Quantum Error è stato di fatto uno dei primi giochi annunciati per PS5 e per il momento è ancora previsto entro la fine del 2021 anche su PS4, salvo eventuali modifiche al programma. Se volete contribuire, potete partecipare alla campagna GoFundMe, che come da tradizione prevede anche delle ricompense particolari per i backer: finanziando per 500 dollari o più si può entrare a far parte di Quantum Error nella forma di un NPC, mentre chi dona 50 dollari o più riceve una copia del gioco.