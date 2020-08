Vigor arriva anche su PS4 e PS5, free-to-play su Nintendo Switch a settembre

Vigor, lo sparatutto multiplayer di Bohemia Interactive, è in arrivo anche su PS4 e PS5, oltre ad effettuare il passaggio a free-to-play su Nintendo Switch a settembre, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Vigor è stato annunciato all'E3 2018 come nuovo gioco di Bohemia Interactive per Xbox One e PC, uscito in pratica un anno dopo in corrispondenza con la Gamescom 2019, disponibile gratis su Xbox One come titolo free-to-play. In seguito è approdato anche su Nintendo Switch con una formula diversa, venduto come Founder's Pack a 19,99 euro, ma si adeguerà alla monetizzazione free-to-play prossimamente, precisamente il 23 settembre 2020.

L'uscita su PS4 è fissata per il 25 novembre e arriverà anche su PS5 durante l'autunno, probabilmente vicino al periodo di lancio per la prima console Sony, a questo punto. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto definito "loot and shoot", impostato sul combattimento e la raccolta di risorse.

Vigor propone un'ambientazione piuttosto particolare: alla fine della guerra nucleare, l'Europa è completamente devastata e la Norvegia sembra essere rimasta l'unico bastione rimasto in piedi: proprio in questa regione del nord ci troveremo dunque a combattere, cercando di costruire un rifugio e mantenere un flusso costante di rifornimenti e risorse vitali, combattendo contro tutte le minacce che si aggirano nei dintorni.

A partire da novembre, dunque, anche su PS4 e PS5 sarà possibile calarsi nei panni dell'Outlander anonimo, con gli utenti Nintendo Switch che potranno invece accedervi gratuitamente rispetto a quanto successo finora.