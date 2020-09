Dragon Ball, sexy Bulma nel cosplay di mcatreusjay

Nuovo giorno, nuovo cosplay dedicato al mondo degli anime e dei manga: oggi 4 settembre 2020, un venerdì, tocca nuovamente alla sexy Bulma di Dragon Ball. Sì, avete capito bene: ancora una volta su Instagram è approdato un suo costume estremamente sensuale.

A realizzarlo ci ha pensato la cosplayer mcatreusjay, che proprio per il manga e anime di Dragon Ball sembra nutrire una predilezione. La ragazza ha cercato di esaltare il suo fisico per impersonare una Bulma provocante: atteggiamenti che di tanto in tanto, ma sempre scherzosamente, la ragazza ha mostrato nell'opera di Akira Toriyama.

Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Bulma di Dragon Ball, così che potrete commentarlo nell'apposita sezione dell'articolo. Oltre a Bulma, come capirete dall'elenco qui di seguito riportato, anche Androide C18 di Dragon Ball Z è un personaggio molto amato dal mondo dei cosplayer: