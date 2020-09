Classifica giapponese, Captain Tsubasa: Rise of New Champions delude al debutto

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha deluso al debutto nella classifica giapponese: la versione Nintendo Switch del gioco, sesta, ha venduto solo 16.678 copie; quella PS4, ottava, 13.828 copie.

Al primo posto della top 10 troviamo The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, che supera Ring Fit Adventure e Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition.

In quarta posizione c'è invece il blockbuster Animal Crossing: New Horizons, che ha ormai superato i 5,6 milioni di copie vendute in patria, mentre al settimo posto fa il proprio esordio la versione Switch di Jump Force.

Classifica giapponese, settimana dal 24 al 30 agosto 2020