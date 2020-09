PS5 compare ai Chat's Choice Awards di Twitch, ma si tratta di... una torta

Alcune ore fa è stata trasmessa l'ultima giornata dei Chat's Choice Awards di Twitch, e la presentatrice Mari Takahashi ha tenuto per tutto il tempo sullo sfondo della sua inquadratura una PS5. Ma era davvero lei?

In realtà no: al termine del livestream Mari ha rivelato, utilizzando nientemeno che una spada, che la PlayStation 5 in questione era una... torta. Insomma, aprendola con la sua lama non è venuto fuori l'interno della console che gira da ieri sui social, bensì questa particolare scena:

Non sappiamo se questa trovata dei Chat's Choice Awards sia stata organizzata in collaborazione con Sony, ma è abbastanza chiaro che la macchina del marketing è entrata in azione, come dimostrano anche i canali social di PlayStation, pronti al lancio.

Tutto insomma fa pensare che le due informazioni chiave che tutti stiamo aspettando, overosia la data di uscita e il prezzo di PS5, potrebbero arrivare da un momento all'altro. Del resto siamo ormai a settembre e mancano appena due mesi al debutto della next-gen.