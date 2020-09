Cyberpunk 2077, ecco quanto è costato lo sviluppo del gioco a CD Projekt RED

Quanto è costato lo sviluppo di Cyberpunk 2077? Stando all'ultimo report finanziario di CD Projekt RED, i costi finora sostenuti per la produzione dell'atteso action RPG sono pari a circa 121 milioni di dollari.

La somma si riferisce in realtà anche ad altri progetti attualmente in cantiere per il team polacco, ma è stata impiegata principalmente per Cyberpunk 2077, che abbiamo visto con il ray tracing attivo nel nuovo trailer delle NVIDIA RTX.

Al momento ci sono due diversi team all'interno dello studio polacco, che si dedicano ad altrettanti franchise: da una parte c'è quello che si sta occupando di Cyberpunk 2077, appunto, e dall'altra una squadra al lavoro sul franchise di The Witcher.

Quest'ultimo include il mobile game The Witcher: Monster Slayer, GWENT: The Witcher Card Game e la sua declinazione single player Thronebreaker: The Witcher Tales, ma è chiaro che sono in preparazione nuovi progetti.

Nello specifico, CD Projekt RED ha confermato di recente di star sviluppando un nuovo gioco single player, e tutto fa pensare che possa trattarsi del quarto capitolo di The Witcher.