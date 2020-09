Immortals: Fenyx Rising, data di uscita e dettagli rivelati da un leak su Xbox Store

Immortals: Fenyx Rising, il nuovo titolo di Ubisoft Quebec, ha una data di uscita e i primi dettagli, rivelati da un leak su Xbox Store. Secondo queste informazioni, il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre.

Dopo la classificazione a Taiwan, Immortals: Fenyx Rising, l'ex Gods & Monsters compare anche con una sinossi ufficiale che illustra la storia e le meccaniche, e che traduciamo di seguito:

Immortals: Fenyx Rising dà vita a una grande avventura mitologica. Vestite i panni di Fenyx in una missione per salvare le divinità greche da un destino oscuro.

Utilizzate i poteri degli dei per affrontare potenti creature mitologiche in cielo e sulla terra, e risolvete antichi rompicapo. Il futuro del mondo è in pericolo e voi siete l'ultima speranza degli dei.

Immortals: Fenyx Rising supporta la tecnologia Smart Delivery: acquistate il gioco una volta e utilizzatelo su Xbox One o Xbox Series X non appena entrambe le console e le relative versioni del titolo saranno disponibili.

Dal leak soono spuntate anche nuove immagini, che trovate qui in calce.