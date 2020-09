Marvel's Avengers: quanto dura la modalità storia?

Man mano che le prime recensioni di Marvel's Avengers vengono pubblicate online e in attesa della nostra analisi, scopriamo nuovi dettagli sull'atteso gioco di Crystal Dynamics e Square Enix. Una delle cose che in tanti si stanno chiedendo, per esempio, è quanto dura la modalità storia. La campagna principale chiederà dalle 10 alle 14 ore per essere completata.

Lo affermano i colleghi di GameSpot in una recente notizia che anticipa la loro recensione di domani. Sembra che Marvel's Avengers sia stato giocato da più membri dello staff: per questo motivo il monte ore finale varia dalle 10 alle 14 ore. Questo è stato il tempo necessario per completare tutte le missioni principali, ovvero quelle contrassegnate con la "A", più qualche missione secondaria.

La modalità storia è fondamentale per poter sbloccare l'intero team di eroi, oltre che per raccontare la storia che fa da collante tra tutte le missioni. Per far evolvere in maniera degna i vari personaggi, però, sarà necessario svolgere le missioni che saranno disponibili al termine della campagna, come gli aventi a tempo che danno modo di sbloccare Kate Bishop, la prima eroina distribuita come DLC.

Cosa ve ne pare? Vi sembra un quantitativo di contenuti adeguato per questo genere di giochi?