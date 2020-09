Crysis Remastered: i requisiti hardware ufficiali mettono in crisi il vostro PC?

Crytek ha svelato i requisiti hardware minimi e consigliati ufficiali di Crysis Remastered. L'originale Crysis è diventato famoso anche perché veniva utilizzato come come benchmark per comprendere la potenza di una macchina da gioco. Quindi ci chiediamo: il vostro PC è in grado di far girare la Crysis: Remastered?

Dando un'occhiata ai nuovi requisiti ufficiale sembrano lontani i tempi nei quali solo le macchine più performanti erano in grado di far girare lo sparatutto sandbox di Crytek. Adesso il ruolo di benchmark sembra averlo Microsoft Flight Simulator, anche se non sappiamo ancora sia in grado di mandare in crisi le nuove RTX 3090.

Crysis Remastered, atteso su PC il prossimo 18 settembre, vanta una grafica rimasterizzata e ottimizzata per la nuova generazione di hardware. La descrizione sulla pagina ufficiale dell'Epic Games Store recita: "Ciò che può iniziare come semplice missione di salvataggio diventa terreno di una nuova guerra, mentre gli invasori alieni sciàmano in un arcipelago della Corea del Nord. Armati di una potente Nanotuta, i giocatori possono diventare invisibili per pedinare le pattuglie nemiche, oppure aumentare la propria potenza per devastare i veicoli. La velocità, la potenza, l'armatura e la modalità occultamento della Nanotuta offrono soluzioni creative a ogni tipo di combattimento, mentre il vasto arsenale di armi componibili consente un controllo senza precedenti sullo stile di gioco. In un ambiente in continuo cambiamento, adatta le tattiche e il tuo equipaggiamento per annientare i nemici in un immenso mondo sandbox."

Ai piedi della stessa ci sono i requisiti hardware minimi:

Sistema Operativo - Windows 10 64-Bit

Processore - Intel(R) Core(TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3

Memoria - 8 GB

Spazio di archiviazione - 20 GB

Direct X - Direct X 11

Scheda Grafica - NVIDIA GeForce GTX 1050 TI /AMD Radeon 470

Memoria Grafica - 4 GB di Memoria Grafica in 1080p

E consigliati: