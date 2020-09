PS5: è questo l'interno della console?

Emersa online l'immagine di quello che potrebbe essere l'interno di PS5, dove possiamo ammirare la presenza di due ventole dalle dimensioni generose, nonché di un dissipatore di calore bello corposo. Meglio precisare subito che l'immagine non è stata confermata da Sony e che, quindi potrebbe essere semplicemente un mock up ben realizzato, come ipotizzato da alcuni.

Comunque sia, nel caso fosse vera, permetterebbe di ammirare il posizionamento dei vari elementi, come la motherboard, l'SSD super veloce da 825GB, CPU, GPU e altri ancora, nonché del lavoro svolto da Sony per rispondere ai problemi di raffreddamento di PS4 (si spera anche di rumorosità).

Per il resto rimaniamo in attesa che Sony comunichi le ultime informazioni essenziali su PS5: data di disponibilità, prezzo e line up di lancio. Sono in molti a credere che nelle prossime settimane ci sarà un nuovo evento in cui sarà svelato tutto, ma anche in questo caso si tratta soltanto di voci e, in mancanza di conferme, vi invitiamo a non eccitarvi troppo. Del resto prima o poi questa console dovrà uscire, quindi sarebbe il caso che si arrivasse al dunque dal punto di vista dei dettagli.