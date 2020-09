Death Stranding: arriva il case PC ufficiale da TSUKUMO e Kojima Productions

Kojima Productions e la catena giapponese di negozi specializzati in PC TSUKUMO hanno lanciato il case ufficiale di Death Stranding, brandizzato con il logo di Bridges. In realtà non è ancora disponibile, ma il lancio è stato fissato per l'autunno del 2020.

Il sito ufficiale non riporta molte informazioni tecniche sul prodotto, a parte che è un Fractal Design 7 Compact con pannello superiore rimuovibile, dentro cui può essere montata una scheda video da 360mm e delle motherboard ATX, mATX e ITX. Comunque sia c'è anche un video ufficiale che lo mostra un po' meglio, almeno dal punto di vista estetico.

Kojima Productions non è nuova a queste collaborazioni estemporanee. Recentemente ve ne avevamo raccontata di una con un corriere espresso, sempre giapponese.

Per il resto vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile per PS4 e PC.