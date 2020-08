Kojima Productions sta promuovendo un corriere espresso

In Giappone, Kojima Productions sta promuovendo attivamente un corriere espresso. Immaginiamo che a molti sia venuto subito in mente Death Stranding, visto il suo gameplay, ma in realtà il gioco non appare da nessuna parte sui biglietti di consegna sponsorizzati, dove invece campeggia Ludens, la mascotte ufficiale dello studio di Kojima.

Prendetela come una mera curiosità. Del resto Kojima non ha mai nascosto la sua ricerca costante di sponsor, molto presenti anche in Death Stranding, dove in alcune sequenze d'intermezzo ci sono vari prodotti commerciali in bella mostra (il classico product placement, molto comune nei film).

Se vi interessa interpretare un corriere espresso di un mondo apocalittico, Death Stranding è lì che aspetta di essere giocato su PC e PS4.