DOOM Eternal: The Ancients Gods è un'espansione standalone, non richiede il gioco principale

DOOM Eternal: The Ancients Gods si appresta ad essere un'espansione veramente di ampia portata, ancora di più se si pensa che è destinata ad essere un DLC standalone, ovvero può essere scaricato e giocato anche senza possedere DOOM Eternal come gioco base.

DOOM Eternal: The Ancients Gods si è mostrato proprio ieri sera nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2020, durante la quale la data di uscita è stata annunciata con un trailer che ha anche illustrato qualcosa di più di questa interessante aggiunta al gioco, ma in seguito è arrivata anche la precisazione sull'essenza standalone dell'espansione.

"È impostante per noi raggiungere la maggiore quantità di persone possibile anche con questo DLC", ha spiegato il producer Marty Stratton di id Software, "In effetti, non avete nemmeno bisogno di possedere DOOM Eternal per acquistare il DLC e giocarci", ha affermato Stratton.

Questo significa che DOOM Eternal: The Ancients Gods può essere giocato non solo anche se non si è conclusa la campagna principale del gioco base, ma anche senza possederlo completamente. In ogni caso, Stratton ha fatto capire come il pubblico di DOOM sia evidentemente ampio, anche per quanto riguarda questo suo ritorno sul mercato, ed è in espansione rispetto al capitolo precedente.

"Quando si guarda a quante persone hanno giocato vediamo che un'ampia percentuale, anche più alta di quella del capitolo del 2016, l'ha completato, dunque teniamo sott'occhio questo andamento e notiamo quanto i giocatori vadano a fondo nel gioco". In ogni caso, che si sia completato o meno o che si possieda o meno DOOM Eternal, The Ancients Gods potrà comunque essere acquistato e giocato tranquillamente.

