Amazon Prime e Twitch Prime: i giochi gratis di settembre 2020 per gli abbonati

Gli abbonati ad Amazon Prime, che hanno dunque anche un abbonamento a Twitch Prime, possono contare su una nuova mandata di giochi gratis in arrivo a settembre 2020, annunciati nelle ore scorse dal gigante dell'e-commerce e in arrivo dal primo settembre.

Si tratta di sei giochi scaricabili per PC gratuitamente da tutti gli abbonati ad Amazon e Twitch Prime, cinque disponibili dall'1 settembre e uno dal 3 settembre, oltre a varie altre tipologie di "loot", come vengono definiti i bonus associati alla condizione di abbonato offerti da Amazon e Twitch.

Vediamo dunque quali sono questi giochi in arrivo:

Autonauts

Pumped BMX Pro

Effie

Tiny Troopers Joint Ops

Outcast: Second Contact

Rocket Arena

I primi cinque arriveranno dunque il primo settembre, mentre Rocket Arena sarà disponibile gratis a partire dal 3 settembre. Si tratta di un assortimento interessante, proveniente soprattutto dall'ambito indie.

Tra i contenuti del "loot" dedicato agli abbonati a settembre 2020 c'è inoltre la skin Custom Finish Rampart per Apex Legends e la Finely Tuned Gun Charm. Inoltre, il Gaming Pack 7 è disponibile per FIFA 20, che include una scelta tra quattro giocatori di valore OVR 83+ e cinque giocatori Gold.

L'8 settembre si può ottenere un drop speciale per League of Legends e il 9 settembre uno per Epic Seven, con eventi che si terranno successivamente il 18 e il 23 settembre rispettivamente per i due giochi in questione.

A settembre è inoltre prevista la terza mandata dei giochi gratis SNK, con l'elenco che deve essere ancora annunciato.