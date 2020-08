Fall Guys, lanciato il primo torneo da 50.000 dollari

Lanciato il primo torneo ufficiale di Fall Guys, con un premio per il team vincente che ammonta a 50.000 dollari. Si tratta di un evento importante non tanto per la sua portata, quanto perché il gioco ha appena un mese di vita.

Del resto Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre tra quelli regalati dal PS Plus e ha già venduto più di sette milioni di copie su Steam, quindi i suoi numeri sono già quelli di un enorme blockbuster. Normale che si inizi a pensarlo in chiave eSport.

A partecipare al torneo saranno ottanta streamer, tra i quali Shroud, Summit1g, Lirik, DrLupo e TimtheTatman, che saranno raggruppati in venti squadre da quattro giocatori, e gareggeranno in dieci partite di Fall Guys. Saranno dati punti a ognuno dei membri del team che finirà un round, punti che aumenteranno a ogni round successivo.

Se vi interessa vederlo, potete farlo su Twitch. Se volete più informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fall Guys.