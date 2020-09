PS5, i social PlayStation pronti al lancio: mancano solo data di uscita e prezzo

I canali social di PlayStation sono pronti al lancio di PS5, come dimostrano i cambiamenti apportati alla grafica delle varie pagine, in particolare la pubblicazione di una nuova cover che riportiamo in calce.

Dopo lo spot ufficiale dedicato a PlayStation 5 e l'apertura della pagina delle registrazioni per le prenotazioni della console, dunque, un altro tassello della campagna marketing di Sony va al proprio posto.

C'è solo un piccolo particolare: data di uscita e prezzo di PS5 non sono ancora stati annunciati, e questa situazione così paradossale potrebbe durare ancora un po' di tempo, specie considerando che Microsoft non vuole fare il primo passo con Xbox Series X.

La guerra di logoramento fra le due aziende continua, insomma, anche se ormai dovremmo esserci: l'approntamento dei canali social, le prime sponsorizzazioni ufficiali e gli spot televisivi testimoniano la volontà di procedere.

Ecco qui la cover social, che riporta il motto "Play has no limits" con una foto di PlayStation 5 e di fianco le immagini di tre dei titoli più importanti in lavorazione per la console: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Demon's Souls.