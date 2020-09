Rocket League, la versione F2P non richiederà PS Plus o Nintendo Switch Online

Rocket League non richiederà un abbonamento a PS Plus o a Nintendo Switch Online per funzionare su PS4 e Nintendo Switch dopo il passaggio al modello F2P.

La notizia arriva da un comunicato pubblicato oggi da Epic Games, in cui vengono forniti appunto i dettagli riguardanti l'adozione del modello free-to-play per Rocket League, attivo entro la fine dell'estate.

In realtà l'atteso aggiornamento per il blockbuster targato Psyonix non ha ancora una data ufficiale, anche se nel comunicato si parla di metà settembre per un update a cui farà poi seguito il passaggio al F2P.

Rocket League si unisce dunque alla nutrita schiera di titoli gratuiti per PS4 che possono essere utilizzati senza un abbonamento ai servizi online, mentre sorprende il silenzio sulla versione Xbox One, che immaginiamo continuerà a richiedere un'iscrizione a Xbox LIVE Gold.

Sembrava infatti che il supporto di Microsoft a Epic Games contro Apple potesse estendersi a nuove collaborazioni fra le due aziende, ma evidentemente non è così che andranno le cose.