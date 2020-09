The Witcher: Monster Slayer disponibile su iOS in soft launch in Nuova Zelanda

The Witcher: Monster Slayer, il nuovo RPG mobile prodotto da CD Projekt RED, è disponibile in soft launch sui dispositivi iOS, anche se per il momento solo in Nuova Zelanda.

Si tratta di una procedura tipica per le produzioni di un certo livello ma in questo caso specifico, come sottolineato nell'anteprima di The Witcher: Monster Slayer, servirà anche per verificare il corretto funzionamento della geolocalizzazione.

Quest'ultima feature renderà peraltro inutile il tentativo di provare il gioco anche se non ci si trova in uno dei territori interessati dal soft launch, visto che con ogni probabilità le mappe saranno limitate ai paesi supportati in questo momento.

Sarà tuttavia interessante dare un'occhiata ai primi video di gameplay, così da capire cosa possiamo aspettarci esattamente dalle meccaniche e dalla struttura di The Witcher: Monster Slayer.

Nella fattispecie, il gioco sviluppato da Spokko sarà un semplice incrocio fra Pokémon GO e The Elder Scrolls: Blades o magari qualcosa di più profondo?

Gather round witchers, we just launched the early development version of our game in New Zealand for you to test!

So grab your swords and download it from the App Store ➡ https://t.co/ZYkkPQUusP pic.twitter.com/NpSFvpT3p7