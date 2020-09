Marvel's Avengers, la beta PS4 è la più scaricata nella storia di PlayStation

La beta PS4 di Marvel's Avengers è stata la più scaricata nella storia di PlayStation: un risultato di assoluto rilievo per l'anteprima del titolo prodotto da Square Enix.

Giocata per 28,5 milioni di ore, la beta di Marvel's Avengers è arrivata in anticipo sulla console Sony, e probabilmente tale fattore ha contribuito alla sua straordinaria diffusione, unitamente alla grande curiosità attorno al gioco.

Come scritto nel nostro provato della versione finale di Marvel's Avengers, l'ambizioso tie-in targato Crystal Dynamics ha degli indubbi pregi così come qualche difetto, specialmente sul fronte tecnico.

"Un'impresa eroica: la beta di Marvel's Avengers è stata globalmente la più scaricata di sempre nella storia di PlayStation", ha annunciato Square Enix su Twitter. "Congratulazioni al nostro team Crystal Dynamics!"

La versione preliminare del gioco è senz'altro servita per chiarire i tanti dubbi attorno a questa esperienza action: vedremo se le impressioni degli utenti si tradurranno in vendite effettive a partire dal 4 settembre.

A heroic achievement - the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg